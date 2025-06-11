Акція пам'яті зниклих безвісти та військовополонених у Києві 2025

Зі словів уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця

11 червня 2025 року у Києві, неподалік Верховної Ради, відбулася акція, присвячена пам’яті зниклих безвісти та військовополонених. Родичі та близькі людей, які зникли, прийшли з плакатами та фотографіями, щоб привернути увагу суспільства і влади до їхніх страждань. Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки.

Марина, дружина військового, який зник безвісти на Курському напрямку, поділилася своєю історією:

“Вони пішли на завдання 4 березня, з 30 березня він вважається безвісти зниклим.”

Карина, дружина ще одного зниклого, розповіла про свою ситуацію:

“Інформації ніякої не дають, кажуть – шукають. Вони і так не хочуть нічого робити, можливо, вони будуть бачити, що люди не витримують усього цього і стоять за своїх чоловіків, дітей, батьків. І будуть щось робити, бо тільки рідні шукають.”

Тетяна, яка втратила зв’язок із батьком після бойового завдання біля Синьківки, поділилася:

“Остання інформація така, що мій тато 15.10 виходив з групою із бойових позицій і загинув внаслідок FPV-дрону. Я продовжую вірити і надіятися, що він десь знаходиться у полоні. Тіло не евакуйовано. Військова частина каже, що загинув, але не евакуювали, тому що були ще обстріли.”

Галина, яка втретє приїхала на акцію з Житомирщини разом із донькою Соломійкою, розповіла про зниклого чоловіка:

“Крайній раз виходив на зв’язок 6 березня. Виїхав на позицію із 7 на 8 березня. Зник 9 березня у Сумській області, населений пункт Басівка. Нам відомо, що був втрачений зв’язок у зв’язку із тим, що гранатометні обстріли були. Це все, що відомо, ніхто із позицій не вийшов.”

Антоніна та Світлана розповіли про зниклих на Покровському напрямку чоловіка та сина відповідно:

“7 листопада останній раз був зв’язок. Хлопці пропали всі з позиції. Нема в нас інформації. Командування нічого не надає, скрізь писали, зверталися.” “Останній раз він виходив на зв’язок 9 жовтня 2024 року. Нічого про нього не відомо, скрізь писали, скрізь дзвонимо, просимо. Нічого про нього зовсім, не знаю ні побратимів, нікого.”

Учасники акції також висловили протест проти закону №3995, який дозволяє військовим самостійно вирішувати питання виплат у разі зникнення безвісти або полону. Родичі вважають, що цей закон має багато недоліків і не повинен поширюватися на тих, хто зник до його ухвалення.

Алла, яка більше року не бачила чоловіка і виховує дитину, зазначила:

“Цей закон новий, він більше бентежить, що віртуальні рахунки. Вони детонуються на рахунок військової частини. Більше не згадує безвісти зниклих, тому що в ньому немає чіткого пояснення, що буде з людьми, які більше трьох років (зниклі безвісти – ред.). В одному разі вони пишуть, що гроші будуть залишатися, в іншому – що через 3 роки вони можуть і не детонуватися взагалі. Цей закон, він недороблений. Немає усіх підпунктів. Ми просимо, щоб закон доробили.”

Станом на лютий 2025 року в реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин офіційно зареєстровано майже 63 тисячі цивільних і військових. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, близько 40% повернутих з полону раніше вважалися зниклими безвісти.

Найбільший обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000” відбувся у травні 2025 року за результатами переговорів у Стамбулі. Він проходив у три етапи, під час яких додому повернулися сотні військових та цивільних заручників.

У червні 2025 року відбувся перший етап нового обміну полоненими, домовленого у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових віком до 25 років, а наступного дня – тяжкопоранених та поранених бійців. Кількість повернених не розголошується з міркувань безпеки.