Акція підтримки військовополонених і зниклих безвісти в Києві 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 липня 2025 року на Майдані Незалежності в Києві відбулася мирна акція під назвою “Я без тебе, як жовтий без синього”. Цей захід був присвячений підтримці військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. У акції взяли участь рідні, близькі та знайомі військових з різних бригад, а також небайдужі громадяни.

Організаторами акції стали родини військовослужбовців 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ, до яких приєдналися представники інших підрозділів. Учасники тримали плакати та фотографії своїх близьких, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Галина, дружина військового, який зник безвісти на Покровському напрямку з 9 грудня 2024 року, поділилася своїми переживаннями:

“Крайній раз я розмовляла зі своїм чоловіком ввечері 6 грудня 2024 року. Він повідомив мені, що вони їдуть на виїзд. Можливо на 10 днів, а можливо і більше. І він буде без зв’язку, набере мене сам. Ми попрощалися, сказав, що все буде добре. Сказав, що: ‘Ти за мене молишся – в мене є крила за спиною, я не змерз’.”

Наталія, мати зниклого безвісти військового 71 бригади Владислава, висловила надію на повернення сина:

“Про нього не відомо нічого, абсолютно нічого. Він в 71 бригаді на Курахово зник. Синочок, ми тебе чекаємо всією родиною – мама, бабуся, брат. Повертайся, сину, я без тебе не можу. Ти мені потрібен.”

Вероніка, дружина військового 71 ОМБР, який зник сім місяців тому, розповіла про наявність інформації про полон чоловіка:

“Командування каже, що безвісти зниклий. Його нема, ні в полоні, ні в загиблих. Ніякої інформації немає. Але в нас є інформація, що він потрапив до полону. В нас є відео там, де 16 людей виходить у полон. Двоє з них лежачих поранених. А за словами побратимів, мій чоловік тяжко поранений. І ми думаємо, що на тому відео саме його тяжкопораненого несуть.”

Інна, донька військового 44 ОМБР, який також вважається зниклим безвісти, поділилася відсутністю офіційної інформації:

“В частини наразі ніякої інформації, офіційної інформації теж ніякої немає. З самого першого дня його зникнення виходять на зв’язок російські військові, повідомляють різну інформацію. Але загалом про те, що він загинув. Але ніяких, ні фото, ні відеодоказів немає.”

Злата, яка прийшла підтримати свого дядька, сказала:

“Я йому передаю привіт і що я за ним дуже скучаю. І хай повертається бистріше із війни.”

Ірина, очільниця об’єднання “Берегині 77 бригади”, розповіла про мету акції:

“Ми вчергове вийшли нагадати про наших зниклих безвісти 77 бригади. Наші хлопці боронили Соледар, Бахмут. І до вересня 2023 року немає, практично, ні полонених, ні полеглих. Більшість у статусі ‘зниклий безвісти’. І ми просимо нашу владу і всі органи, і структури прикласти максимум зусиль знайти наших рідних. Так само і 24-й рік, практично по жовтень місяць із січня практично немає інформації.”

Олена, яка чекає на нареченого з 44 ОМБр, що зник у вересні 2024 року, зазначила:

“На акцію ми вийшли тому, що ніякої інформації нам не надають. Командири замовчують, кажуть всім – двохсотий. Так само дівчата побратимів прийшли, щоб нас почули. Допомогли нам у пошуку.”

Під час акції учасники наклеювали символічні розбиті серця на карті України з іменами захисників, яких чекають вдома. Рідні військовополонених та зниклих безвісти наголосили, що продовжуватимуть виходити на акції, поки всі не повернуться додому.

Останні обміни полоненими та репатріація тіл

2 червня 2025 року у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією, за результатами яких було досягнуто угоди про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих з кожної сторони.

Перший етап обміну відбувся 9 червня, коли додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи проходили 10, 12, 14, 19, 20 та 26 червня, під час яких було звільнено тяжкопоранених, тяжкохворих, а також військових, які перебували в полоні з 2022 року.

4 липня відбувся черговий етап обміну, під час якого звільнили як молодих солдатів, так і офіцерів, а також військових, засуджених Росією на тривалі терміни ув’язнення. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більшість звільнених потрапили в полон у 2022 році, а також серед них є ті, хто раніше вважався зниклим безвісти.

Станом на лютий 2025 року в офіційному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, значаться майже 63 тисячі цивільних і військових. За словами Дмитра Лубінця, близько 40% повернутих з полону раніше вважалися зниклими безвісти.

Також стало відомо, що російська Федеральна служба виконання покарань (ФСІН) отримала доручення катувати українських військовополонених у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Медійна ініціатива за права людини повідомляє про наявність понад 140 місць утримання українських військових та цивільних у полоні як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.