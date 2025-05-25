Акція підтримки українських військовополонених у Києві 25 травня 2025 року

Як повідомляє Суспільне.

25 травня в Києві відбулася мирна акція, присвячена підтримці українських військовослужбовців, які опинилися в російському полоні або зникли безвісти. Захід, що отримав назву “Не мовчи, полон вбиває”, проходив на вулиці Володимирській, неподалік Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка.

На акцію зібралися рідні, друзі та знайомі тих, хто зник або перебуває в полоні, щоб привернути увагу суспільства та влади до їхньої долі. Серед учасників були люди, які особисто шукають своїх близьких. Наприклад, Інна розшукує чоловіка, який зник в Авдіївці у 2024 році, а Ірина Сірик чекає на повернення сина та чоловіка з полону.

Світлана, яка підтримує свого племінника Сергія, що потрапив у полон під час виходу з Азовсталі у 2022 році, також була присутня на заході. Вікторія, переселенка з Маріуполя, поділилася історією свого сина, який був узятий у полон у травні 2022 року, і підкреслила важливість постійних зусиль для їхнього звільнення.

На акції також виступили звільнені з полону військовослужбовці, зокрема Олександр, який повернувся додому у жовтні 2024 року. Він наголосив на важливості підтримки та єдності між родинами полонених, побажавши всім повернутися додому.

Подібні акції регулярно проходять у Києві та інших містах України, об’єднуючи не лише рідних зниклих і полонених, а й небайдужих громадян. Водночас 25 травня відбувся третій етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі “1000 на 1000”, в результаті якого додому повернулися 303 українські військовослужбовці.

У 2025 році вже відбулося кілька масштабних обмінів полоненими, включаючи перші два етапи формату “1000 на 1000”, під час яких додому повернулися сотні військових і цивільних. Наразі в офіційному реєстрі зниклих безвісти перебуває близько 63 тисяч осіб, серед яких як цивільні, так і військові.

Правозахисні організації повідомляють про численні місця утримання українських полонених на території Росії та тимчасово окупованих українських територіях. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року зафіксовано численні випадки катувань військовополонених.

Україна продовжує вжити всіх можливих заходів для звільнення своїх захисників і повернення зниклих безвісти, а суспільство активно підтримує ці ініціативи через акції та інформаційні кампанії, щоб не забувати про долю кожного полоненого і зниклого українця.