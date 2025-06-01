Акція підтримки військових у полоні та останні обміни 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві, неподалік станції метро “Палац Україна”, відбулася акція, присвячена підтримці українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Ця подія відбулася 1 червня, про що повідомила кореспондентка.

Тетяна, одна з учасниць акції, чекає на повернення свого сина, який вже чотири роки в полоні. Він вийшов з “Азовсталі” у травні 2022 року.

“Це була евакуація, котра триває вже четвертий рік. Пройшов час і невідомо, де і як він. Я його дуже люблю та чекаю.” – Тетяна

Ірина, колишня військовополонена, також висловила свою підтримку, зазначивши, що її знайомі досі залишаються в полоні вже чотири роки.

Маріанна розповіла про свого брата, який служив у 95-й бригаді і зник 17 квітня 2022 року на Херсонському напрямку. Спочатку він мав статус “полонений”, але згодом його перевели в категорію “зниклий безвісти”. Родина досі не має жодної інформації про його долю.

Стан обміну військовополоненими та інформація про зниклих безвісти

На початок лютого 2025 року в реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було зареєстровано близько 63 тисяч цивільних і військових. За словами Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, приблизно 40% з тих, хто повернувся з полону, раніше вважалися зниклими безвісти.

10 лютого стало відомо, що російська Федеральна служба виконання покарань (ФСІН) отримала наказ катувати українських військовополонених вже через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Медійна ініціатива за права людини повідомляє про 140 місць, де утримуються українські військові та цивільні особи, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Найбільший обмін відбувся у форматі “1000 на 1000”, який був узгоджений під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. Обмін проходив у три етапи: