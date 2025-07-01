Демонтаж незаконних рекламних вивісок у Києві: нові правила та штрафи

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Шевченківському районі Києва нещодавно було проведено демонтаж незаконно встановлених рекламних вивісок. Цю інформацію підтвердили представники комунального підприємства “Київреклама”.

Згідно з їхніми словами, деякі компанії самовільно розмістили банери, які заборонені для використання в столиці, а також вивіски, що перевищують затверджені розміри. Багато рекламних конструкцій були встановлені без необхідного погодження з Київською міською державною адміністрацією.

Відповідно до чинного законодавства, перед розміщенням реклами компанії повинні отримати відповідний дозвіл. Цим займається управління з питань реклами, про що розповів майстер КП “Київреклама” Дмитро Андрющенко.

“В нас є наказ від управління з питань реклами про демонтаж, тому що вона взагалі була самовільно розташована тут. Тому ми надали їм припис за два тижні, приїхали демонтувати повністю з технікою, з хлопцями незаконну рекламу. Компанії не виконали саме основне – це взяти дозвіл у керуючої компанії міста Києва, управління з питань реклами міста Києва. Цього вони не зробили і самовільно встановили її.” – Дмитро Андрющенко

Представники компаній, чиї вивіски були демонтовані, відмовилися коментувати ситуацію.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року в Києві були оновлені правила розміщення вивісок на фасадах будинків. Зокрема, введено нові вимоги щодо мінімальної відстані та площі вивісок, а також підвищено штрафи за повторне самовільне розміщення рекламних конструкцій. Також з’явився новий тип вивіски – інформаційна табличка, яка не потребує подачі повідомлення.

Ці зміни були прийняті з урахуванням думок киян, бізнесу та практичного досвіду застосування чинного порядку розміщення вивісок. Правила можна знайти на офіційному сайті Управління з питань реклами, де детально описані інструкції щодо оформлення вивісок і рекламних засобів.

Крім того, у КМДА повідомили, що подати повідомлення про розміщення вивісок можна онлайн через оновлений сервіс, що дозволяє уникнути відвідування ЦНАП і значно скорочує час оформлення.