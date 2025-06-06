Загибель рятувальників у Києві під час нічної атаки РФ: наслідки та поранені

Про це повідомляє Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка

У столиці України, Києві, під час ліквідації наслідків нічної масованої атаки з боку Російської Федерації загинули троє рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще дев’ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя.” – Ігор Клименко

Серед загиблих рятувальників були пожежники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний, про що повідомила ДСНС України.

“Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності.” – ДСНС України

У ніч на 6 червня внаслідок комбінованої атаки РФ, що включала ракетні удари та використання безпілотників, загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення. Уламки ракет і влучання були зафіксовані в шести районах столиці.

Атака також призвела до пошкодження колій та кабелів на перегоні між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. У зв’язку з цим наземна частина станцій метро “Дніпро” та “Лісова” тимчасово закрита для входу та виходу.