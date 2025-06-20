Врятована кішка під завалами в Києві після ракетної атаки 17 червня

Про це повідомили ДТЕК Київські електромережі

У Києві, на місці руйнувань, що стали наслідком російської ракетної атаки 17 червня, рятувальники та комунальні служби виявили живу кішку під завалами. Цю інформацію оприлюднили представники ДТЕК Київські електромережі.

Тварина провела кілька днів без їжі та води, внаслідок чого її шерсть частково обгоріла, а також були помітні ознаки сильного стресу. Попри зусилля, щоб надати їй допомогу, кішка втекла.

“Можливо, ушкоджений хвіст. Але лапи сильні. І серце – теж. Ми не змогли втримати її, але це не кінець. Вона жива – а значить, ще не все втрачено.” – ДТЕК Київські електромережі

Мешканців району закликають повідомляти зоозахисникам або ветеринарам, якщо вони помітять тварину, щоб її могли оглянути та надати необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхового житлового будинку, який постраждав від ракетного удару 17 червня, вдалося врятувати дев’ять котів. Рятувальники KARG зазначили, що тимчасова перетримка для них не потрібна. Також були врятовані кілька птахів, серед яких двоє маленьких серпокрильців та травмований припутень.

Деталі російського обстрілу Києва 17 червня

У ніч на 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури були зафіксовані в семи районах столиці.

Станом на 17:50 18 червня, за інформацією міського голови Віталія Кличка, підтверджено загибель 28 людей внаслідок масованої атаки, а 134 особи отримали поранення.

У Солом’янському районі зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку та гуртожиток авіаційного інституту, а також пошкоджено освітні заклади та інфраструктуру. У Дарницькому районі також постраждала багатоповерхівка. Загалом атака торкнулася 27 локацій у столиці.

18 червня в Києві оголошено День жалоби в пам’ять про жертв масованої російської атаки на місто.

Для підтримки постраждалих від нічної атаки в Києві були створені гуманітарні штаби, які працюють за кількома адресами в трьох районах. Тут постраждалі можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

На Нивках, в місці ракетного удару, виявили численні металеві кульки, які були всередині ракети. Ці елементи призначені для ураження якомога більшої кількості людей.