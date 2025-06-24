Рятування котів після ракетної атаки в Києві 23 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Шевченківському районі Києва, де в ніч проти 23 червня російська ракета влучила в п’ятиповерхівку, рятувальники витягли кота з-під завалів. Тварина провела в руїнах 10 годин і була доставлена до ветеринарної лікарні. Про це повідомила зоозахисна організація Kyiv Animal Rescue Group.

“Він – великий, спокійний, смугастий кіт. У ту ніч він саме підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява, біль і уламки накрили його з головою. Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх” – Kyiv Animal Rescue Group

Зоозахисники зазначили, що кота вдалося врятувати завдяки тому, що його господар точно знав, де він мав бути під час атаки. Рятувальники знайшли тварину під бетонними уламками в зазначеному місці.

Крім того, з-під завалів вдалося врятувати ще чотирьох котів, які також мали власників, що їх шукали.

Раніше повідомлялося, що під час російської ракетної атаки 17 червня в Києві рятувальники знайшли живу кішку, яка перебувала під завалами кілька днів без їжі та води. Вона мала частково обгорілу шерсть і ознаки сильного стресу, але втекла, коли їй намагалися допомогти.

Також у Солом’янському районі з-під завалів дев’ятиповерхового будинку, який постраждав під час масованої атаки 17 червня, вдалося деблокувати дев’ять котів і кількох птахів, зокрема двох маленьких серпокрильців та травмованого припутню.

Атака на Київ та область 23 червня

З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область дронами і балістичними ракетами. Внаслідок цих атак є жертви, а також зафіксовані пошкодження в столиці та кількох населених пунктах регіону.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної атаки на Україну, зокрема й Київ, була застосована балістика з Північної Кореї.

Найбільші руйнування сталися в Шевченківському районі, де зруйновано цілий під’їзд житлового будинку. Відомо про дев’ять загиблих, серед яких – 11-річна дитина.

Зранку 24 червня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого під’їзду. У Шевченківському РДА повідомили, що біля зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто гуманітарні штаби для допомоги в ліквідації наслідків обстрілу.

Внаслідок атаки в ніч проти 23 червня у Києві було перекрито рух транспорту поблизу станції метро “Святошин” та на вулиці Івана Виговського, що призвело до часткових змін у русі громадського транспорту. Київський метрополітен працював у штатному режимі, але один вихід зі станції був тимчасово зачинений.

Кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського також зазнав пошкоджень: зруйновано спорткомплекс, кілька навчальних корпусів і чотири гуртожитки. На щастя, травмованих серед студентів та працівників університету немає.

У Білій Церкві, де росіяни влучили в приватну клініку, спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, а ще вісім отримали поранення. У місті пошкоджено десятки будівель і автомобілів, зокрема кафедральний Спасо-Преображенський собор. Загалом пошкодження зафіксовані ще в трьох районах регіону.