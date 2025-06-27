Рятувальники врятували налякану єнотиху після обстрілів на Київщині

Про це розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Київській області
У Білоцерківському районі Київщини рятувальники отримали незвичний виклик – допомогти єнотисі, яка забралася на дерево. Ця тварина, налякана обстрілами з боку Росії, втекла з місцевого зоопарку і опинилася на висоті, не в змозі спуститися. Про це повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Відомо, що виклик надійшов 27 червня, після масованих обстрілів, які відбулися 23 червня. Єнотиха, що втекла з Державного дендрологічного парку “Олександрія”, була в паніці через напади.
Рятувальники, використовуючи автодрабину, успішно зняли єнотиху з дерева. Виявилося, що тварина не лише була налякана, але й отримала поранення на лапці.
“Перелякана єнотиха шукала прихистку і забралася високо на дерево, де просиділа кілька днів, не наважуючись спуститися.”
На жаль, це не єдиний випадок, пов’язаний з наслідками російських атак. У Бориспільському районі під час обстрілу в ніч проти 23 червня загинуло лосеня в Центрі порятунку диких тварин – його серце не витримало шоку.
З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область, використовуючи дрони та балістичні ракети. Найбільше постраждало місто Біла Церква, де внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще восьмеро отримали поранення. Пошкоджено десятки будівель, включаючи приватну клініку та кафедральний Спасо-Преображенський собор.
Загалом, пошкодження були зафіксовані в трьох районах Київщини, що свідчить про серйозні наслідки цих атак.
Схожі новини для вас:
- Рятувальники у Києві врятували котів з-під завалів після ракетної атаки 23 червня, попри руйнування та жертви.
- Вибух гранати у Сквирі поранив трьох людей, розпочато розслідування замаху на вбивство.
- Історія кримського татарина Османа Алібаєва, який відновив родинне вівчарство на Київщині після анексії Криму.