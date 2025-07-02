Відновлення освітніх закладів у Києві після війни: ремонт і нові укриття до 2025 року

Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондриївський

У Києві триває відновлення освітніх закладів, які постраждали від російських атак. Станом на 1 липня 2025 року вже відремонтовано 130 навчальних установ, а ремонтні роботи ще тривають на 65 об’єктах. Загалом з початку війни, з 24 лютого 2022 року, в столиці було пошкоджено 195 закладів освіти. Про це повідомив Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що в червні цього року внаслідок обстрілів постраждали 38 навчальних закладів, серед яких були зруйновані фасади, вікна, двері та покрівлі.

Серед пошкоджених закладів освіти:

75 закладів дошкільної освіти (з них 1 приватний);

87 закладів загальної середньої освіти (з них 4 приватні);

16 спеціальних закладів;

2 позашкільні заклади;

1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

4 коледжі;

1 заклад вищої освіти.

“Наразі ці заклади обстежують фахівці. Також готують відповідну проєктно-кошторисну документацію, після чого Київрада виділить кошти з резервного фонду. Після цього розпочнуться ремонтні роботи.” – Валентин Мондриївський

До кінця 2025 року в Києві планується завершити будівництво 23 нових протирадіаційних укриттів у школах і дитсадках, де раніше їх не було. Ці роботи проводяться в рамках проєкту, що охоплює 37 навчальних закладів.

Крім того, заплановано відремонтувати укриття ще у 163 школах і дитячих садках, що підкреслює важливість безпеки учнів у сучасних умовах.