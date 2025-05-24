Як розповідає донька композитора Тамара Шамо на сайті Національної радіокомпанії України

День Києва святкується щорічно в останню неділю травня, і в 2025 році це свято припадає на 25 травня. Столиця України має свій герб, прапор, а з 2014 року – офіційний гімн, яким стала пісня “Як тебе не любити, Києве мій!”. Цю пісню вперше виконали ще в 1962 році, і вона має цікаву історію свого створення та впливу на культуру.

Текст пісні написав український поет Дмитро Луценко, а музику створив композитор Ігор Шамо. Донька композитора, Тамара Шамо, згадує, що на написання музики у її батька було всього лише доба. У 1962 році Київ мав отримати орден Леніна – найвищу нагороду в Радянському Союзі, але не існувало жодної пісні, що б відображала столицю.

Тодішній міністр культури Радянської України Ростислав Бабійчук доручив Шамо написати урочисту пісню про Київ, на що композитор отримав лише добу. “Першою слухачкою була моя мама: вона почула вальс, ніжний і прекрасний, але сказала, що це не гімн. Що робити?” – згадувала Тамара в ефірі Українського радіо.

Проте версія сподобалася Бабійчуку. Шамо на підвіконні створив оркестрове аранжування, а диригент Вадим Гнєдаш готував запис пісні з оркестром. Вперше “Як тебе не любити, Києве мій!” прозвучала 27 травня 1962 року на урядовому концерті у виконанні Костянтина Огнєвого та Юрія Гуляєва, але саме запис Юрія Гуляєва став найбільш популярним.

На написання тексту Дмитро Луценко витратив близько місяця. За словами його дружини, спочатку він створив другий куплет, а знамениті рядки “Як тебе не любити, Києве мій” довго не могли знайти свого звучання. Під час прогулянки містом Луценко почув, як молодий хлопець сказав дівчині: “Як тебе не любити”, і додав “Києве мій”. Так і з’явилася пісня, що швидко стала неофіційним гімном Києва.

Цю пісню виконували багато відомих артистів, серед яких Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк, Олександр Пономарьов, Олег Винник, Тіна Кароль, Тоня Матвієнко та інші. У виконанні Юрія Гуляєва вона завершувала трансляції Київської студії телебачення і звучала щогодини на Майдані Незалежності.

У 2006 році, до 85-річчя з дня народження Дмитра Луценка, Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 2 гривні з написом “Як тебе не любити, Києве мій!”, портретом поета та панорамою Києва. У 2012 році “Укрпошта” випустила конверт на честь 50-річчя пісні.

У 2015 році близько 3000 людей у Києві одночасно заспівали “Як тебе не любити, Києве мій!”, що стало найбільшим масовим виконанням пісні в Україні до 2019 року.

Довгий час Київ не мав офіційного гімну. У 2007-2009 роках проводилися конкурси, але безрезультатно. Лише в листопаді 2014 року Київрада офіційно затвердила пісню Шамо і Луценка як гімн столиці України.

Автори пісні – Ігор Шамо та Дмитро Луценко – стали першими лауреатами Шевченківської премії за написання пісень, серед яких був і цей гімн Києва, що став символом любові до столиці.