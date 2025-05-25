Міста сили: Київ у серці сучасних авторів

Як повідомляє Суспільне.

Проєкт «Міста сили» складається з 26 есеїв, написаних сучасними авторами, які досліджують міста, що надихають та залишають глибокий слід у серцях людей. Кожен текст створено спеціально для радіо і прочитано в авторському виконанні. Цей проєкт розпочався 30 грудня і виходить у будні о 19:00, а також доступний у запису на подкаст-платформах.

У дитинстві ми часто віримо, що наші батьки завжди можуть нас захистити. Але з часом приходить усвідомлення, що навіть дорослі мають свої слабкості. Відчуття безпеки – це базова потреба, і коли його не вистачає, це стає серйозним викликом. Ми виросли, здобули досвід, але відчуття незахищеності знову стало актуальним, особливо в умовах сучасних випробувань.

Київ завжди був для мене символом безпеки. Це місто з непростим характером, але я приймаю його з усіма недоліками. Тут є справжня краса, за яку я готова пробачити все інше. Київ – це мій дім, і навіть коли я відчуваю фрустрацію, я завжди повертаюся сюди. Але одного дня я зрозуміла, що навіть цей могутній Київ не завжди може захистити від справжньої біди.

У юності я пишалася тим, що я «корінна киянка», але з часом це стало здаватися вульгарним. Тепер я розумію, що це було про глибоке вкорінення в місто. Київ – це перехрестя, де зустрічаються різні енергії, і я завжди відчувала свою прив’язаність до нього. Моя ідентичність формувалася через історії, які мені розповідали бабуся та мама, і я усвідомлюю, чому «киянка» завжди була частиною моєї відповіді на питання «Хто я?».

Я виросла в творчій атмосфері, де вчили помічати деталі. Мої предки інтегрувалися в життя Києва, і їхні історії створили у мене особливу мапу міста. Я чула про життя в центрі Києва під час Другої світової війни, і ці розповіді залишили глибокий слід у моїй пам’яті. Я сприймала війну як щось далеке, але образи, які мені описували, стали частиною моєї свідомості.

Київ пережив багато руйнувань, і я усвідомила, що в моєму красивому місті знову відбуваються трагедії. Найбільш травматичним досвідом стали дні розстрілів беззбройних людей під час Революції Гідності. Я побачила, як легко перетворити людину на тіло, і це стало шоком для мене. Я дізналася, що реальність може бути розшарованою, коли одна частина міста живе в страху, а інша – ніби в іншій реальності.

Проте я також бачила, як кияни об’єднуються, допомагаючи один одному в складні часи. Це двоїсте відчуття – безтурботність і біль – супроводжує мене досі. Я виїхала з Києва з сином на третій день повномасштабного вторгнення, і це рішення спершу здавалося зрадою. Але коли я побачила, як мого сина трусить від страху, я зрозуміла, що потрібно їхати. Ми повернулися через два місяці, не тому що Київ став безпечнішим, а тому що ми вирішили переживати це вдома.

Сьогодні ми знову в Києві, переживаючи радість і горе, силу і слабкість. Це місто втомилося від випробувань, але воно залишається сильним і красивим. Війна триває, і незахищеність залишиться зі мною, але я відчуваю, що маю бути тут. Можливо, під час Революції Гідності ми стали дорослими, і тепер ми відповідальні за своє місто, громаду та країну. Любов до своїх – це не лише слова, а й вчинки, які ми робимо щодня.