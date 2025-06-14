Про це повідомляє КМДА

14 червня у Києві станція метро “Театральна” була тимчасово закрита. Це сталося через проведення заходів у центрі столиці, про що повідомили представники КМДА та КМВА.

Зранку станція “Театральна” не приймала пасажирів, що ускладнило пересадку між станціями “Театральна” та “Золоті ворота”. Проте, наразі метрополітен відновив свою роботу у звичайному режимі.

У зв’язку з подіями, у центрі Києва були перекриті такі вулиці:

вулиця Б. Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);

вулиця Є. Чикаленка (від бульвару Т. Шевченка до вул. Прорізної).

Крім того, можливі обмеження руху на наступних вулицях:

вулиця Хрещатик;

бульвар Т. Шевченка;

вулиця Володимирська;

вулиця Михайлівська;

вулиця Прорізна;

Володимирський проїзд.

Сьогодні у столиці проходитимуть Марш рівності та Марш за традиційні цінності, що стало причиною обмежень у русі.