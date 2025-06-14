Про це повідомляє КМДА
14 червня у Києві станція метро “Театральна” була тимчасово закрита. Це сталося через проведення заходів у центрі столиці, про що повідомили представники КМДА та КМВА.
Зранку станція “Театральна” не приймала пасажирів, що ускладнило пересадку між станціями “Театральна” та “Золоті ворота”. Проте, наразі метрополітен відновив свою роботу у звичайному режимі.
У зв’язку з подіями, у центрі Києва були перекриті такі вулиці:
- вулиця Б. Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);
- вулиця Є. Чикаленка (від бульвару Т. Шевченка до вул. Прорізної).
Крім того, можливі обмеження руху на наступних вулицях:
- вулиця Хрещатик;
- бульвар Т. Шевченка;
- вулиця Володимирська;
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Прорізна;
- Володимирський проїзд.
Сьогодні у столиці проходитимуть Марш рівності та Марш за традиційні цінності, що стало причиною обмежень у русі.