Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві відбудеться третій фестиваль “Протасів Яр”, присвячений пам’яті громадського активіста та розвідника 93-ї бригади “Холодний Яр” Романа Ратушного. Цього року фестиваль проходитиме з 4 по 6 липня, а організатори вже представили детальну програму заходу.

Основною локацією фестивалю залишиться галявина Протасового Яру. Вечірні події 5 і 6 липня відбуватимуться в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Головна мета фестивалю полягає в популяризації сучасного та традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив, а також вшануванні пам’яті Романа Ратушного. Гаслом цьогорічного заходу стала цитата з вірша Павла Тичини: “Щоб жить – ні в кого права не питаюсь”.

Програма фестивалю

П’ятниця, 4 липня

13:00–14:00: Пресбрифінг.

14:00–14:30: Офіційне відкриття фестивалю за участі письменників Світлани Поваляєвої, Дмитра Лазуткіна, Катерини Калитко, голови ГО “Захистимо Протасів Яр” Юлії Бартле, Григорія Барана з фонду “Відродження” та правозахисників Євгенії Закревської й Масі Найєма. Презентація меморіального художнього репортажу “Ратушні. Легенда про Лицаря та Друїда”, авторка Альона Мартинюк. Модераторка: Тетяна Власова.

14:30–15:00: Виступ “GG ГуляйГород”.

15:00–16:00: Дискусія “Культура як спільнодія” за участі Анатолія Дементія, Адама Харламповича, Віталія Ковальова, Тані Пилипчук. Модерує Мирослава Барчук.

16:15–17:00: Лекція “Невгамовна Пчілка. Історії сміливих ініціатив” з літературною критикинею Богданою Романцовою. Модераторка – Наталя Соколенко.

17:00–18:00: Розмова “Локальні громади під час війни” за участі Оксани Михалевич, Галини Іванової, Міли Тарадайко, Артема Зінченка. Модераторка: Лариса Денисенко.

18:15–19:30: Дискусія “Військові та цивільні: історії про порозуміння” з Масі Найємом, Олегом Гуковським, Костянтином Ульяновим (Вальде), Богданою Левицькою. Модераторка: Оля Корнюшина.

19:45–20:45: Виступ гурту “Чистий четвер”.

20:45–21:45: Музичний виступ “Про-зорі”.

Субота, 5 липня. День памʼяті. День народження Романа.

09:30–12:30: Такмед – навчання з домедичної допомоги. Проводять Beemed.

13:00–16:00: “Крим і киримли” – інжирівські читання сучасної прози та поезії про Крим. Дискусія “Від чужого до свого. Як культура відновлює зв’язки між українцями та кримськими татарами” за участі Нарімана Алієва, Алевтини Кахідзе, Емінє Зіятдінової та Богдана Логвиненка. Модерує Алім Алієв. Виступ кримськотатарського фольк-ансамблю. Плов і кава від Кримського Дому та Кримського Фронту.

16:15–17:15: Дискусія “Памʼять як спільне зусилля” з Лєрою Лаудою, Ґандзею Морозовою, Інною Крупник, Антоніною Люлькою, Вахтангом Кіпіані. Модераторка – Тетяна Трощинська.

17:30–18:30: “CRINK: як автократії підривають демократії зсередини” за участі Агії Загребельської, Павла Клімкіна, Оксани Мороз. Модератор – Артур Харитонов.

18:30–19:15: Виступ Aziza Eskender.

20:00–21:30: Вистава-сюрприз від Ірми Вітовської.

Неділя, 6 липня – фінальний день фестивалю.

12:00–14:00: Літературні відвідини Байкового цвинтаря: літературний маршрут пам’яті з Ростиславом Семківим.

14:30–15:00: Презентація книги “Контурні карти памʼяті”, присвяченої Вікторії Амеліній. Спікерка – Марічка Паплаускайте.

15:00–16:15: Лекція “Після темряви: стійкість українського спротиву” за участі Дмитра Козацького, Олександри Матвійчук, Йосифа Зісельса. Модераторка – Дарка Гірна.

16:30–17:30: Панельна дискусія “Корейська громада України: від депортації до сьогодення” з Ігорем Лімом, Ярославою Дьо, Оленою Цой, Марією Нам. Модератор – Артур Харитонов.

18:00–19:30: Поетично-музичні читання пам’яті Василя Ратушного за участі Олени Максименко, Ярини Чорногуз, Єви Тур, Олени Гусейнової, Катерини Калитко, Світлани Поваляєвої, Марини Пономаренко, Василя Муліка, Лізи Жарікової, Ганни Осадко, Дмитра Лазуткіна, Людмили Горової, Ігоря Мітрова, Тетяни Власової, Юлії Мусаковської та Ірини Цілик. Музика – Орест Крисa.

20:00–21:00: Виступ гурту Vivienne Mort.

Протягом 5 та 6 липня на галявині Протасу також буде діяти дитяча програма.

Фестиваль “Протасів Яр” пам’яті Романа Ратушного був заснований у 2023 році громадською організацією “Захистимо Протасів Яр” та громадою Протасового Яру за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Цього року організатором фестивалю виступає громадська організація “Фестиваль «Протасів Яр» пам’яті Романа Ратушного”, а виконавчою директоркою стала Оксана Ігнатова.