Антитерористичні заходи СБУ в Києві 26 червня 2025 року

Про це повідомляє пресслужба СБУ
26 червня 2025 року в Києві, зокрема в Шевченківському районі, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони проводить заплановані заходи безпеки. Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.”
В рамках цих заходів правоохоронці здійснюють огляд територій, будівель та приміщень, включаючи житлові квартири, офіси, а також місця загального користування. Це робиться для виявлення заборонених предметів, які можуть загрожувати безпеці громадян.
Крім того, перевіряються особи, які перебувають у зазначеній місцевості, а також оцінюється стан антитерористичної захищеності місцевих об’єктів.
Варто зазначити, що ці заходи проводяться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Це може призвести до обмежень у проході та проїзді вулицями, а також до перевірки документів громадян і огляду автомобілів.
Служба безпеки України закликає громадян з розумінням ставитися до можливих незручностей і адекватно реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Також наголошується на важливості мати при собі документи, що підтверджують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.
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