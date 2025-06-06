Ракетна атака на Київ 6 червня: загиблі, поранені та наслідки

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко

У ніч на 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення. Уламки ракет та безпілотників впали у шести районах столиці. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та представники Київської міської військової адміністрації.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до чотирьох, а на кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

“У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували.” – Віталій Кличко

У Соломʼянському районі сталася пожежа на 11 поверсі багатоповерхового будинку, яку вже вдалося ліквідувати, врятувавши трьох людей. Також у цьому районі зафіксовано займання в нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, внаслідок чого постраждав освітній заклад. Уламки впали поблизу автозаправної станції, де також було пошкоджено автомобіль. Частина уламків приземлилася в нежитловій зоні.

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження автозаправної станції, а також падіння уламків у кількох місцях.

У Дарницькому районі уламки впали щонайменше в трьох локаціях, пошкодивши два автомобілі, але без жертв та займання.

У Деснянському районі уламки безпілотника були виявлені на відкритій території, проте пошкоджень не зафіксовано.

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій забудові, інформація про наслідки уточнюється.

На лівому березі Києва в окремих мікрорайонах можливі аварійні вимкнення електроенергії, про що повідомив очільник КМВА Олексій Ткаченко. Пізніше він уточнив, що енергетики частково відновили електропостачання.

За словами міського голови Кличка, роботи з відновлення колій метро, які були пошкоджені внаслідок атаки, триватимуть протягом доби. Зокрема, постраждали колії між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. Загорянь не зафіксовано, постраждалих немає, додав Ткаченко.