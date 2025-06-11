Київська підтримка Нацгвардії: мільярдні інвестиції у безпеку 2025

Як повідомив столичний голова Віталій Кличко на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації

Батальйон “Свобода” Національної гвардії України отримав значну підтримку від громади Києва, зокрема, майже 2500 безпілотників, десятки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та два всюдиходи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

З початку 2025 року з міського бюджету Києва 4-й бригаді Нацгвардії було виділено близько 230 мільйонів гривень. Ці кошти були спрямовані на забезпечення військового підрозділу всім необхідним відповідно до їхніх запитів.

Протягом цього року Київська міська рада вже виділила 6 мільярдів гривень на підтримку сил безпеки та оборони.

“Дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми ‘Захисник Києва’ і передбачити ще 2 млрд на допомогу нашим захисникам. Ми продовжимо допомагати всім військовим за кошти громади і за небюджетні кошти.” – Віталій Кличко

Таким чином, Київ активно підтримує військові підрозділи, забезпечуючи їх сучасним обладнанням та ресурсами, необхідними для ефективного виконання завдань із захисту України.