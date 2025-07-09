Підготовка добровольців для мобільних груп ППО в Києві: нові підходи та успіхи

Про це сказав начальник КМВА Тимур Ткаченко в інтерв’ю “Укрінформу”

У Києві активно триває підготовка добровольців для мобільних груп протиповітряної оборони (ППО). Цей процес організований спеціалізованими структурами, і до навчання можуть залучатися навіть працівники, які мають бронювання. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко в інтерв’ю.

Навчання проходить у різних центрах, зокрема в школах операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та Центрі національного спротиву. Добровольці також мають пройти спеціальні курси перед тим, як приєднатися до мобільних груп.

“Деталі щодо навчального процесу чутливі з міркувань безпеки, як і кількість таких груп. Чим більше людей долучиться до захисту нашого неба, тим краще.” – Тимур Ткаченко

Ткаченко підкреслив, що навіть заброньовані працівники можуть, за погодженням з керівництвом, брати участь у діяльності добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) та мобільних вогневих груп ППО. Основними завданнями цих груп є протидія безпілотникам та забезпечення базових елементів протиповітряної оборони.

Київська область демонструє значні успіхи в цій сфері. Тут впроваджуються сучасні підходи, а екіпажі працюють у тісній координації з системою ППО столиці. Вони ефективно використовують дрони для боротьби з ворожими безпілотниками, що підтверджує їхню ефективність.