Російська армія завдала масованого удару по Україні в перший день нового року. У Печерському та Святошинському районах уламки дрона призвели до руйнувань і травмування людей.

На фото зафіксовано наслідки удару по Печерському району Києва, де постраждав житловий будинок. Частково зруйновані 4-6 поверхи, а на рівні 4-го та 5-го поверхів виникла пожежа. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців, зокрема літню жінку, яка перебуває у стані гострої реакції на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали до рук медиків.

У Святошинському районі також зафіксовані наслідки падіння уламків. Нежитлова будівля загорілася, а у сусідньому житловому будинку вибито вікна. Частково пошкоджені трамвайні колії неподалік депо, а також пошкоджене скло у трьох трамваях.