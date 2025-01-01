На фото зафіксовано наслідки удару по Печерському району Києва, де постраждав житловий будинок. Частково зруйновані 4-6 поверхи, а на рівні 4-го та 5-го поверхів виникла пожежа. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців, зокрема літню жінку, яка перебуває у стані гострої реакції на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали до рук медиків.
У Святошинському районі також зафіксовані наслідки падіння уламків. Нежитлова будівля загорілася, а у сусідньому житловому будинку вибито вікна. Частково пошкоджені трамвайні колії неподалік депо, а також пошкоджене скло у трьох трамваях.
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