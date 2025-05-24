Масована атака на Київ 24 травня 2025: пожежі, травми та допомога волонтерів

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 24 травня 2025 року Київ зазнав масованої атаки з боку російських військ, внаслідок якої у Солом’янському районі спалахнула пожежа на 4 та 5 поверхах п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники швидко відреагували на ситуацію і ліквідували загоряння. На жаль, семеро людей отримали травми, одного з постраждалих вдалося врятувати за допомогою рятувального капюшону, і його з отруєнням продуктами горіння передали медикам.

На місці падіння уламків російського безпілотника опинився колишній військовий Андрій, який нещодавно повернувся додому після тривалого перебування в гарячих точках. Уламки потрапили у вікно його квартири, і, за словами Андрія, саме перекриття газу перед поїздкою на дачу, ймовірно, врятувало йому та його матері життя, адже після влучання загорілася кухня.

Андрій поділився своїми переживаннями: “Холодильник знищено, газова плита також. На щастя, я встиг перекрити газовий кран. Балкон почав горіти, ми намагалися загасити вогонь самостійно, але не змогли. Рятувальники працювали півтори години. Я думав, що це кінець. Повернувся додому і ось таке…”.

Чоловік звик не спати під час повітряної тривоги. Коли почув наближення безпілотника, він розбудив рідних і відправив їх у коридор. Наразі Андрій разом із мамою та братом розбирає залишки речей, які вціліли, і тимчасово житиме у побратима на Оболоні. Він має намір повернутися і відновити квартиру, яка була зароблена його батьком, адже це пам’ять про нього.

Після ліквідації пожежі мешканці почали прибирати свої помешкання. Комунальні служби привезли плівку та OSB-плити для зашивання вибитих вікон. Зранку на місці працюють волонтери з організації “Добробат”. Голова волонтерського руху Дмитро Іванов розповів, що вони у співпраці з місцевою владою займаються розчищенням території після атаки, зашивають вікна фанерою та плівкою, а також допомагають людям виносити речі.

Дмитро Іванов зазначив, що волонтери не лише прибирають, а й надають психологічну підтримку та консультують постраждалих щодо отримання фінансової допомоги. У Солом’янському районі були розгорнуті гуманітарні штаби, де люди можуть отримати підтримку, консультації та роз’яснення щодо подальших дій. Один із таких штабів розташований у ліцеї №161 на вулиці Віталія Скакуна, 14.

У ніч проти 24 травня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, внаслідок чого постраждали 14 жителів. Значних ушкоджень зазнала дев’ятиповерхівка в Оболонському районі, де в квартирах на кількох поверхах виникли пожежі через влучання уламків безпілотника.