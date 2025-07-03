Атаки російських дронів на Київ 3 липня: ситуація та реакція ППО

Про це повідомила пресслужба КМВА

3 липня Київ знову став мішенню для атак російських військ. Сили Протиповітряної оборони активно реагують на загрози, про що повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:16 через можливість ударів з боку російських безпілотників. Хоча о 19:24 тривога була скасована, вже о 20:00 ситуація знову вимагала підвищеної готовності.

“Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці. Наразі наше ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах в напрямку Києва низка російських БпЛА.” – Тимур Ткаченко, очільник КМВА

Тимур Ткаченко також зазначив, що уламки одного з збитих безпілотників були знайдені на відкритій території в Солом’янському районі, проте без серйозних наслідків.

Після 21:00 кореспонденти повідомляли про вибухи в місті. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що сили ППО активно працюють на лівому березі Києва. В Оболонському районі медики та рятувальники були викликані через падіння уламків дрона на дах житлового будинку, але постраждалих не виявили.

Під час першої повітряної тривоги кілька станцій метро працювали лише в режимі укриття, а наземний транспорт не курсував. Усі підземні станції були забезпечені необхідними засобами для укриття, такими як стільці, лави, ковдри та матраци.

О 23:40 в Києві знову пролунали вибухи. Тимур Ткаченко повідомив, що в Солом’янському районі через атаку виникли пожежі на території житлових будинків. У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території без виникнення пожежі, а ще один дрон приземлився без подальшої детонації.

У Київській області повітряна тривога триває з 16:52. О 23:38 Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що російська армія атакує Київщину дронами-камікадзе. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження скління чотириповерхового будинку та приватного житла.