Атаки російських дронів на Київ 3 липня: ситуація та реакція ППО

Про це повідомила пресслужба КМВА
3 липня Київ знову став мішенню для атак російських військ. Сили Протиповітряної оборони активно реагують на загрози, про що повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:16 через можливість ударів з боку російських безпілотників. Хоча о 19:24 тривога була скасована, вже о 20:00 ситуація знову вимагала підвищеної готовності.
“Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці. Наразі наше ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах в напрямку Києва низка російських БпЛА.”
Тимур Ткаченко також зазначив, що уламки одного з збитих безпілотників були знайдені на відкритій території в Солом’янському районі, проте без серйозних наслідків.
Після 21:00 кореспонденти повідомляли про вибухи в місті. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що сили ППО активно працюють на лівому березі Києва. В Оболонському районі медики та рятувальники були викликані через падіння уламків дрона на дах житлового будинку, але постраждалих не виявили.
Під час першої повітряної тривоги кілька станцій метро працювали лише в режимі укриття, а наземний транспорт не курсував. Усі підземні станції були забезпечені необхідними засобами для укриття, такими як стільці, лави, ковдри та матраци.
О 23:40 в Києві знову пролунали вибухи. Тимур Ткаченко повідомив, що в Солом’янському районі через атаку виникли пожежі на території житлових будинків. У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території без виникнення пожежі, а ще один дрон приземлився без подальшої детонації.
У Київській області повітряна тривога триває з 16:52. О 23:38 Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що російська армія атакує Київщину дронами-камікадзе. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження скління чотириповерхового будинку та приватного житла.
Ще цікаві матеріали:
- Міністр закордонних справ Німеччини закликає посилити санкції проти Росії через масовані удари по Україні, що призвели до жертв і руйнувань у Києві.
- Російські війська атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, FPV-дронами та артилерією, спричинивши пошкодження будівель і постраждалих.
- В ніч на 16 червня Київ зазнав масованої атаки російських дронів, що спричинило руйнування та поранення. Сили ППО збили частину безпілотників, але постраждали люди та будівлі у Дніпровському районі.