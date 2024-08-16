Про це заявила Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не має інформації про використання іспанської зброї Україною в Курській області Росії, підкресливши, що Київ самостійно вирішує, як використовувати отримане озброєння.

Вона не змогла підтвердити, чи використовували українські військові іспанське озброєння під час операції в цій області.

“Це війна, тому Україна завжди використовуватиме ту зброю, яку вважає за потрібне”, – сказала Роблес.

Міністерка підтвердила, що Іспанія продовжить підтримувати Україну важливим оборонним обладнанням, а також зазначила, що Україна завжди матиме підтримку Іспанії та інших країн НАТО.

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