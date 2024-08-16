Міноборони Іспанії підкреслило, що Україна має право самостійно вирішувати, як використовувати отримане оборонне озброєння.

Про це заявила Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не має інформації про використання іспанської зброї Україною в Курській області Росії, підкресливши, що Київ самостійно вирішує, як використовувати отримане озброєння.

Вона не змогла підтвердити, чи використовували українські військові іспанське озброєння під час операції в цій області.

“Це війна, тому Україна завжди використовуватиме ту зброю, яку вважає за потрібне”, – сказала Роблес.

Міністерка підтвердила, що Іспанія продовжить підтримувати Україну важливим оборонним обладнанням, а також зазначила, що Україна завжди матиме підтримку Іспанії та інших країн НАТО.