КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість цього закупівельного процесу становить практично 14 мільярдів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

“За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року. Детальна інформація про тендер – на електронній платформі публічних закупівель Prozorro”, — йдеться в повідомленні.

На даний момент був побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції “Мостицька” до станції “Сирець”. Також завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, а також частково реалізовано будівництво двоярусних тунелів тощо.

У міській владі нагадали, що у грудні 2023 року КП “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ “Київметробуд” через невиконання робіт у встановлені терміни. Також у суді вирішується питання щодо стягнення частини передоплати.