Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Переможцем тендера стала група “Автострада”. Закупівлю провели на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Зараз триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, будівельні майданчики передають підрядній організації. Після цього почнеться безпосередньо будівництво.

Будівництво метро на Виноградар — це важливий міський проєкт. Це забезпечить житловий масив швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими укриттями.