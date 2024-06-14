Зазначено, що 16 червня столиця України прийме Марш КиївПрайд 2024, попри протест, що відбувся 14 червня біля міської адміністрації. За словами опонентів ЛГБТК+ спільноти, подібні масові акції не повинні проводитися під час дії воєнного стану.

Організатори маршу зробили заяву у відповідь на критику, підкресливши важливість події для ЛГБТК+, наголошуючи на цінностях і боротьбі проти дискримінації, особливо в умовах війни.

Цьогорічний Марш відбудеться під трома гаслами: “Разом до перемоги”, “Разом до рівності” та “Разом до рівності та перемоги”.

Організатори також вимагають належного захисту під час маршу, звертаючи увагу на необхідність поліцейського та безпекового регулювання потенційних загроз.

Нагадується, що Марш Рівності відбудеться у Києві 16 червня, в рамках міжнародного прайд-місяця, що є значущою подією для спільноти.