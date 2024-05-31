КиївПрайд проведе Марш рівності вперше від початку повномасштабного вторгнення

Через воєнний стан в країні Марш Рівності організатори хочуть провести у київському метрополітені. Нині ведуться перемовини про це з військовою адміністрацією міста. Долучитися до заходу зможе не більше пів тисячі людей.

Також 9 червня очікується проведення благодійного фестивалю в артцентрі Closer. У програмі заходу — лекції, дискусії, творчі майстерні, ярмарок українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та музичні виступи.

“Протягом усього дня відбуватиметься збір коштів для підтримки наших захисників та захисниць”, — йдеться у повідомленні.