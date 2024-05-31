КиївПрайд проведе Марш рівності вперше від початку повномасштабного вторгнення

Через воєнний стан в країні Марш Рівності організатори хочуть провести у київському метрополітені. Нині ведуться перемовини про це з військовою адміністрацією міста. Долучитися до заходу зможе не більше пів тисячі людей.
Також 9 червня очікується проведення благодійного фестивалю в артцентрі Closer. У програмі заходу — лекції, дискусії, творчі майстерні, ярмарок українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та музичні виступи.
“Протягом усього дня відбуватиметься збір коштів для підтримки наших захисників та захисниць”, — йдеться у повідомленні.
Для участі у благодійному фестивалі потрібно зареєструватися за посиланням.
“Прайд-місяць в Україні — це завжди було про боротьбу, ми не просто прагнемо відзначити різноманіття. Зараз ми ведемо боротьбу не лише за права та свободи, а, перш за все, за нашу незалежність. Саме у прайд-місяць до ЛГБТК+ найбільше прикута увага суспільства. Тож ми прагнемо використати цей привід для великого збору”, — наголошують організатори у соцмережах.
Востаннє Марш рівності у Києві відбувся у вересні 2021 року. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей. Минулося без провокацій.
- На Закарпатті припинили видобуток солі
- Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових
- Українські студенти іноземних вишів мають особисто стати на облік в ТЦК