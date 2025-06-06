Як повідомляють на Instagram сторінці павільйону “Кит”

Павільйон “Кит” на ВДНГ оголосив про скасування заходу “КиївПрайд Парк”, запланованого на 7 червня, через отримані погрози та можливу загрозу теракту. Цю інформацію було опубліковано на офіційній Instagram-сторінці павільйону.

Організатори події повідомили, що національна поліція звернулася з вимогою перенести захід на іншу локацію всього за день до його проведення. Основною причиною такого рішення стали загрози теракту та погрози на адресу організаторів.

“Як організатори публічних заходів ми розуміємо, що перенесення, який формально рекомендує поліція – це фактично скасування. Перенести подію за одну добу до проведення на іншу локацію – неможливо.” – Організатори “КиївПрайд”

Раніше громадська організація “КиївПрайд” повідомляла про тиск з боку поліції та Міністерства внутрішніх справ напередодні заходу, який мав відбутися 7 червня.

Представники “КиївПрайд” зазначили, що в неофіційній розмові з МВС їм повідомили про неминучу загрозу терористичного акту. У зв’язку з цим поліція планує заблокувати входи до ВДНГ, якщо орендарі павільйону “Кит” не скасують події, пов’язані з “КиївПрайдом”.

Міністерство внутрішніх справ поки що не прокоментувало інформацію, поширену ГО “КиївПрайд”.

“КиївПрайд” – це громадська організація, заснована у 2016 році, яка щорічно проводить Марш рівності – найзначнішу подію ЛГБТК+ спільноти, що проходить у червні, під час Місяця прайду. Через повномасштабне вторгнення у 2022 та 2023 роках захід скасовували, але минулого року він відновився.