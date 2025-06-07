Парк КиївПрайд у Києві 2024: підтримка ЛГБТІК+ військових та виклики

Як зазначають організатори з Facebook-сторінки KyivPride

7 червня в центрі Києва відбувся захід під назвою Парк КиївПрайд. Учасники зібралися біля Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі. Організатори підкреслили, що цей захід є важливим проявом підтримки ЛГБТІК+ військовослужбовців та їхніх родин, адже серед захисників України є сотні відкритих ЛГБТІК+ людей, які борються за свободу та рівність у країні.

Парк КиївПрайд мав благодійно-освітній характер, включаючи лекції на теми рівності прав і обов’язків у службі, дружби та кохання під час війни, а також ролі ЛГБТІК+ руху у зміцненні України на шляху до євроінтеграції. Обговорювалися також питання боротьби з дезінформацією та розпалюванням ненависті в інформаційному просторі.

“Ми розглядали кілька місць, але обрали саме це. Бо це місце є об’єктом, до якого найбільша увага скерована і у якому, власне, поліція забезпечуватиме правопорядок. Але першочергово наша задача була – провести захід. Це було дуже важливо. Тому що скасування заходу в рамках Прайду негативно би вплинула на всі подальші заходи по всій Україні.” – Анна Шаригіна, голова правління ГО “КиївПрайд”

Денис, один із учасників, підкреслив важливість таких подій для нагадування про існування спільноти та привернення уваги до проблем, зокрема відсутності законодавчого регулювання прав ЛГБТІК+ в Україні, зокрема законопроєкту № 9103 про реєстровані партнерства.

“Якщо ви живете громадським браком без реєстрації в РАКСі, то ви не є рівними правами з людьми, які мають офіційну реєстрацію. Тут так само. Як це так можна жити, якщо у Конституції не зазначено рівність прав однієї частини суспільства до іншої. Наприклад, у додатку HELSI до свого сімейного лікаря ви можете додати пов’язану з вами особу. То якщо ви натискаєте на пов’язану особу і якщо – я, наприклад, чоловік, – і напишу, що і там чоловік, то я не можу додати свого партнера. Це така прикра малость, але вона несе за собою величезну чергу. Є у нас Кодекс законів за яким існує родина, то чому нема у частини суспільства, яка є досі велика, таких прав.” – Денис, учасник КиївПрайду

До заходу приєдналася Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць, яка підкреслила важливість проведення таких подій у боротьбі України за демократію.

“Я вважаю, що такі заходи дуже важливі, оскільки в сучасному світі ми в праві вибирати, кого ми кохаємо. І це важлива така рівність. Про свою безпеку я не хвилююся, бо я не роблю нічого поганого тут, як і усі люди тут. Вони просто хочуть жити так, як вони мріють і у вільній країні. І в мене також друзі військові є. Не важливо військові, цивільні – ми всі люди.” – Ольга, учасниця акції

Катерина з Харкова розповіла, що ЛГБТІК+ події проводять всупереч загрозам і викликам, адже вони є важливими для висвітлення проблем спільноти.

“Ми намагаємося проводити ЛГБТІК події, бо хто, як не ми буде розповідати про ці проблеми, про ці виклики, з якими ми стикаємося. Тому ми намагаємося проводити це всупереч всьому, всупереч загрозам. Бо ми кожен день живемо у загрозі, ми живемо в Харкові і ми продовжуємо боротися за свої права.” – Катерина, учасниця з Харкова

Поряд із місцем проведення зібралися представники правої молоді з прапорами “Щит традиції”, які вигукували гасла на підтримку традиційних цінностей. На місці події чергували поліцейські.

Православна Церква України висловила свою позицію, назвавши захід свідомою антицерковною провокацією, спрямованою на скандальну рекламу, особливо через його проведення біля Михайлівського Золотоверхого монастиря напередодні Трійці.

Напередодні, 6 червня, павільйон “Кит” на ВДНГ повідомив про скасування події “КиївПрайд Парк” через погрози та потенційну загрозу теракту. Організатори заявили, що поліція вимагала перенести захід на іншу локацію, а також повідомили про тиск з боку правоохоронних органів.

Громадська організація “КиївПрайд” повідомила про отримання інформації про неможливість запобігти терористичному акту, через що поліція планує блокувати входи до ВДНГ, якщо орендарі не скасують захід.

Міністерство внутрішніх справ не коментувало ці заяви.

Громадська організація “КиївПрайд” була заснована у 2016 році і щорічно організовує Марш рівності під час Місяця прайду в червні. Через повномасштабне вторгнення у 2022 та 2023 роках захід скасовували, але минулого року Марш рівності відбувся.