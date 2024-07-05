Київрада ухвалила низку рішень щодо забудови історичних об'єктів столиці. Зокрема, планується забудова "Дворика з воронами" на Рейтарській та засипання річки Либідь заради облаштування додаткового під’їзду до Ocean Mall.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Коментуючи забудову “Дворика з воронами” на Рейтарській Перов повідомляє, що відповідно до ст. 32 Закону України “Про охорону культспадщини” в межах буферної охоронної зони ЮНЕСКО (Софія Київська) заборонено нове будівництво.

Також стосовно засипання річки Либідь він наголошує, відповідно до ст. 60 Водного кодексу на річках, в межах їх прибережної водозахисної смуги заборонено нове будівництво.

Крім того, Київрада дозволить:

Знести будинок Лісопильню Сніжка, 1902 р на вул. Турівській, 29А. Ділянка з історичною будівлею розташована в межах памʼятки археології “Культурний шар древнього Подолу”. Відповідно до ст. 17 “Про охорону культспадщини” міська рада не в праві розпоряджатися такою категорією земель, каже активіст.

Реконструкцію памʼятки архітектури на Сагайдачного, 29. Там розташована садиба Чернишова, збудована у 30-х роках 19 століття. Згідно ст.ст. 22, 26 Закону України “Про охорону культспадщини” памʼятки заборонено реконструювати — змінювати, перебудовувати.

Забудову Китаєво. Відповідно до ст. 7 Закону України “Про природно-заповідний фонд”, ст. 6, 32 “Про охорону культспадщини”, ст.ст. 46, 54-1 Земельного колексу України нове будівництво обмежено в буферних охоронних зонах обʼєктів ПЗФ та охоронних археологічних зонах.

Іллінська, 22 — проєкт забудови, що включає знос будівлі колишнього консульства Іспанії — памʼятки архітектури. Згідно ст. 22 “Про охорону культспадщини” памʼятки заборонено зносити.

“Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України повідомлення про злочин, інше порушення Закону може бути подане в будь-якій формі. Відповідно до ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” у разі порушення інтересів держави, територіальної громади, неналежного представництва цих інтересів прокуратура може звертатися до суду з метою захисту такого інтересу”, — пише активіст.

Дмитро Перов зазначає, що з огляду на означене, просить вважати цей допис відкритим зверненням до Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури щодо звернення до суду та скасування рішень, що порушують Закон та суперечать інтересам тергромади.