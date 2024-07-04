Київська міська рада затвердила детальний план території в межах бульвару Дружби Народів, вулиць Великої Васильківської, Щорса (Євгена Коновальця), Володимиро-Либідської, Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському районі м. Києва. По цьому плану мають засипати р. Либідь заради додаткової підʼїзної дороги для Ocean Mall.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Окрім цього на сесії Київради дозволили забудову в охоронній зоні памʼятки національного значення — Васильківське укріплення Київської фортеці (вул. Броневицького, 6).

Також регіоналу Дмитру Ісаєнку, який зніс памʼятку архітектури на В. Васильківській, 137 продовжать договір оренди на цій ділянці (ТОВ “Капітал-Схід”).

“Влада Молчанова через Дениса Москаля буде дуже просити віддати під забудову Літературний сквер (ТОВ “МЖК “Оболонь”)”, — пише Дмитро Перов.

Памʼятку архітектури на Сагайдачного, 29 проситимуть реконструювати з частковим зносом і надбудовою 4 поверхів. До речі, голосування в четвер, але земля з домом вже в продажі — 6,5 млн.

За його словами, Вагіф Алієф буде просити Дворик з Воронами на Рейтарській (це там де Каштан). Перед повномасштабкою бізнесмени вже повикупали там гаражі — тепер будуть брати землю під стройку (ТОВ “Центр регіонального розвитку”).

Ігор Ніконов буде питати депутатів чи можна забудувати Китаїв та хутір Самбурки (ПрАТ 2 Київська овочева фабрика)

Активіст повідомляє, на вул. Турівській, 29а будуть передавати Лісопильню Сніжка, 1902 р. під будівництво ЖК “Київміськбуда”.