Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
Окрім цього на сесії Київради дозволили забудову в охоронній зоні памʼятки національного значення — Васильківське укріплення Київської фортеці (вул. Броневицького, 6).
Також регіоналу Дмитру Ісаєнку, який зніс памʼятку архітектури на В. Васильківській, 137 продовжать договір оренди на цій ділянці (ТОВ “Капітал-Схід”).
“Влада Молчанова через Дениса Москаля буде дуже просити віддати під забудову Літературний сквер (ТОВ “МЖК “Оболонь”)”, — пише Дмитро Перов.
Памʼятку архітектури на Сагайдачного, 29 проситимуть реконструювати з частковим зносом і надбудовою 4 поверхів. До речі, голосування в четвер, але земля з домом вже в продажі — 6,5 млн.
За його словами, Вагіф Алієф буде просити Дворик з Воронами на Рейтарській (це там де Каштан). Перед повномасштабкою бізнесмени вже повикупали там гаражі — тепер будуть брати землю під стройку (ТОВ “Центр регіонального розвитку”).
Ігор Ніконов буде питати депутатів чи можна забудувати Китаїв та хутір Самбурки (ПрАТ 2 Київська овочева фабрика)
Активіст повідомляє, на вул. Турівській, 29а будуть передавати Лісопильню Сніжка, 1902 р. під будівництво ЖК “Київміськбуда”.
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