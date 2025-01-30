Як пише life.kyiv.ua, це рішення отримало підтримку 78 депутатів і стало результатом петиції, яка з’явилася на сайті Київради в липні 2024 року.
Як кияни отримуватимуть сповіщення:
- додаток «Київ Цифровий» – повідомлення надходитимуть безпосередньо на смартфони;
- громадський транспорт – звукові оголошення у метро, автобусах і тролейбусах;
- цифрові рекламні екрани – трансляція інформації у публічних місцях.
Сповіщення будуть організовані так, щоб не заважати роботі критичної інфраструктури. У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься безпеці.
Чому це важливо?
Рішення сприятиме єдності громади та вшануванню пам’яті загиблих. Формат сповіщень дозволить залучити до хвилини мовчання максимальну кількість мешканців Києва.
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