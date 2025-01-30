Київська міська рада 30 січня ухвалила рішення про впровадження загальнонаціональної хвилини мовчання у столиці. Його підтримали 78 депутатів.

Як пише life.kyiv.ua, це рішення отримало підтримку 78 депутатів і стало результатом петиції, яка з’явилася на сайті Київради в липні 2024 року.

Як кияни отримуватимуть сповіщення:

додаток «Київ Цифровий» – повідомлення надходитимуть безпосередньо на смартфони;

громадський транспорт – звукові оголошення у метро, автобусах і тролейбусах;

цифрові рекламні екрани – трансляція інформації у публічних місцях.

Сповіщення будуть організовані так, щоб не заважати роботі критичної інфраструктури. У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься безпеці.

Чому це важливо?

Рішення сприятиме єдності громади та вшануванню пам’яті загиблих. Формат сповіщень дозволить залучити до хвилини мовчання максимальну кількість мешканців Києва.