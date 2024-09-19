Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Він зазначив, що згідно з проєктом, кожен захисник та захисниця, які постраждали, захищаючи Україну, отримає 45 000 грн.
Це рішення має бути ухвалене Київрадою. Проте Кличко висловив впевненість, що його підтримають усі депутати, оскільки воно є важливим для підтримки поранених військовослужбовців.
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