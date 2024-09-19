Сьогодні, 20 вересня, Київська міська рада планує ухвалити важливе рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги киянам, які отримали поранення під час війни.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що згідно з проєктом, кожен захисник та захисниця, які постраждали, захищаючи Україну, отримає 45 000 грн.

Це рішення має бути ухвалене Київрадою. Проте Кличко висловив впевненість, що його підтримають усі депутати, оскільки воно є важливим для підтримки поранених військовослужбовців.