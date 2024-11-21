У столиці планують розширити програму допомоги Захисникам та Захисницям України, зокрема, передбачивши додаткові кошти на протези та адаптацію транспорту для людей з інвалідністю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що якісні протези мають важливе значення для відновлення нормального життя ветеранів. Максимальна сума, яку зараз покриває держава, становить 2 мільйони гривень. Проте цієї суми часто недостатньо для виготовлення протезів з підвищеною функціональністю.

“Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів високої функціональності та комфорту. Ще до 1,5 млн грн на одну людину”, – наголосив Віталій Кличко.

Також у змінах до програми йдеться про компенсацію за переобладнання автомобілів для ветеранів із інвалідністю. Раніше столиця запровадила виплати для придбання авто, проте часто виникає необхідність адаптації вже наявних транспортних засобів, що потребує значних витрат.

“Адаптація після військової служби до цивільного життя – це складний етап для ветеранів. Особливо для тих, хто отримав інвалідність”, – зазначив мер столиці.

Київська влада наголошує, що підтримка ветеранів та забезпечення їх потреб залишається одним із пріоритетів міста. Пропоновані зміни до програми спрямовані на поліпшення умов для їхньої реабілітації та адаптації в суспільстві.