Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.
“Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн (за минулий рік — 7,5 млрд грн). Від громади Києва в 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів — Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили і понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби звʼязку, інше необхідне спорядження”, – написав мер.
Кличко додав, що лише у вересні-жовтні військові отримали від киян понад 2000 БпЛА. Він наголосив, що столиця залучає і позабюджетну допомогу.
За його словами, на фронт спрямували понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження та броньовані авто “Кобра” в якості благодійної допомоги, придбані без використання бюджетних коштів.
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