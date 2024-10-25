Київська міська рада цього року вже спрямувала понад 8,6 млрд грн на допомогу захисникам. Ці кошти дозволили закупити більше 12 тисяч безпілотників, понад 100 автомобілів та інші необхідні речі для української армії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Facebook.

“Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн (за минулий рік — 7,5 млрд грн). Від громади Києва в 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів — Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили і понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби звʼязку, інше необхідне спорядження”, – написав мер.

Кличко додав, що лише у вересні-жовтні військові отримали від киян понад 2000 БпЛА. Він наголосив, що столиця залучає і позабюджетну допомогу.

За його словами, на фронт спрямували понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження та броньовані авто “Кобра” в якості благодійної допомоги, придбані без використання бюджетних коштів.