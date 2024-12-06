Про це йдеться на сторінці петицій КМДА.
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що такі зміни можливі лише після суттєвої стабілізації ситуації з безпекою та отримання відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Київська міська рада та її органи не мають повноважень у питаннях руху під час тривог, адже це підпорядковується виключно військовому командуванню та безпековим органам.
“Згідно з чинним законодавством України здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території міста Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони міста Києва”, – йдеться у повідомленні.