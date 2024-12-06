Про це йдеться на сторінці петицій КМДА.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що такі зміни можливі лише після суттєвої стабілізації ситуації з безпекою та отримання відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Київська міська рада та її органи не мають повноважень у питаннях руху під час тривог, адже це підпорядковується виключно військовому командуванню та безпековим органам.

“Згідно з чинним законодавством України здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території міста Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони міста Києва”, – йдеться у повідомленні.

Мер також уточнив, що такі зміни можливі лише після суттєвої стабілізації ситуації з безпекою та отримання відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

  • НАТО підтримує запит України на постачання ППО для захисту критичної інфраструктури, — Рютте
  • Масована атака безпілотників на Київ: Сили оборони збили біля двох десятків БпЛА
  • Росіяни вкотре атакували Київ дронами: в КМВА повідомили подробиці