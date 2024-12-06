У Києві відхилили петицію, яка пропонувала зняти обмеження на рух транспорту через Дарницький міст у напрямку правого берега або дозволити роботу громадського транспорту та наземного метро під час повітряних тривог.

Про це йдеться на сторінці петицій КМДА.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що такі зміни можливі лише після суттєвої стабілізації ситуації з безпекою та отримання відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що Київська міська рада та її органи не мають повноважень у питаннях руху під час тривог, адже це підпорядковується виключно військовому командуванню та безпековим органам.

“Згідно з чинним законодавством України здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території міста Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони міста Києва”, – йдеться у повідомленні.