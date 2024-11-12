Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на рішення про цілодобовий домашній арешт для народного депутата Миколи Тищенка.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця в Дніпрі. Суд підтвердив рішення першої інстанції про запобіжний захід, залишивши без задоволення клопотання захисту.

“12 листопада 2024 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту та залишила в силі ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року”, – йдеться у судовій ухвалі.

Згідно з ухвалою, Тищенко також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, що передбачено вимогами статті 194 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, рішення про цілодобовий домашній арешт, яке було ухвалене у вересні, залишається чинним.

Нагадаємо, що 20 червня в місті Дніпро на ексбійця спецпідрозділу “Kraken” Дмитра Павлова (Син) напала група невідомих, під час його прогулянки з дитиною. На відео інциденту помітно, що до нападу також причетні охоронці народного депутата Миколи Тищенка, з яким у Павлова раніше виникла суперечка.

У скандальному записі, де охорона Тищенка атакує і незаконно утримує Павлова, також фігурує помічниця нардепа Евеліна Андрієвська.