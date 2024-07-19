Київський фунікулер закриють на щорічний ремонт. Він триватиме понад місяць.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За даними пресслужби, фунікулер закриють з 22 липня по 26 серпня. За цей час відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу.

Крім того, проведуть скорочення троса, обстежать контактну мережу та шпали та частково замінять, виконають поточний ремонт вагонів.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням, додали у КМДА.