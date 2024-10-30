Колишній начальник районного управління Держпродспоживслужби у Київській області отримав сім років ув'язнення за вимагання грошей у підприємця, який мав декілька торгівельних точок на ринку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що посадовець організував незаконну схему вимагання та отримання грошей від власника торгівельних точок на ринках у Київській області.

Відповідно до цієї схеми, чиновник щомісяця вимагав по 10 000 гривень з кожної торгівельної точки за можливість безперешкодно здійснювати діяльність. Його затримали під час отримання чергового хабаря в розмірі 30 000 гривень.

“За підтриманням публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику одного з районних управлінь ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області, обвинуваченому у вимаганні та одержанні грошей від підприємців (ч. 3 ст. 368 КК України).”, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Шевченківський районний суд міста Києва виніс вирок: посадовця засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних, адміністративних та розпорядчих функцій, у державних органах та органах місцевого самоврядування на строк 3 роки.