Приватне акціонерне товариство "Київстар" оголосило про підписання угоди з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, для запуску супутникового зв'язку в Україні.

Про це інформує Bloomberg та пресслужба “Київстару“.

Згідно з інформацією компанії, це дозволить українським користувачам користуватися космічним зв’язком у випадках, коли наземні мережі не здатні забезпечити зв’язок.

Перші послуги текстових повідомлень за новою технологією будуть доступні в четвертому кварталі 2025 року. У майбутньому Київстар планує розширити можливості, додаючи голосовий зв’язок та передачу даних.

Як пише Bloomberg, українська інфраструктура, включаючи телекомунікаційні мережі, зазнала численних атак з початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року.

Портативні термінали Starlink стали важливим інструментом для забезпечення зв’язку, надаючи українським військовим та цивільному населенню доступ до високошвидкісного інтернету.

У січні цього року підрозділ SpaceX, що керує Starlink, запустив перші супутники, що забезпечують прямий мобільний зв’язок. Нещодавно Федеральна комісія з питань зв’язку США дозволила SpaceX надавати покриття для мобільних телефонів через Starlink у партнерстві з T-Mobile US Inc. Це забезпечить покриття для клієнтів у “мертвих зонах” за допомогою супутникової мережі компанії.