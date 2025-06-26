Киргизький парламент підвищив статус киргизької мови

Про це повідомляє DW

Киргизький парламент ухвалив новий закон, який підвищує статус киргизької мови в країні. Відтепер киргизька мова є державною, а російська – офіційною, як повідомляє DW.

Згідно з новими вимогами, не менше 60% контенту на радіо та телебаченні має бути представлено киргизькою мовою. Також усі назви населених пунктів повинні бути написані киргизькою, а текст киргизькою в рекламі має переважати над російським, зазначає AFP.

Всі державні службовці, включаючи суддів, прокурорів, депутатів та міністрів, зобов’язані володіти киргизькою мовою. Це правило також стосується працівників правоохоронних органів. Відсутність знання киргизької може стати підставою для відмови у наданні дозволу на проживання в країні, як повідомляє 24kg.

Зараз близько 80% населення Киргизстану, яке налічує приблизно сім мільйонів осіб, спілкується російською мовою, яка є поширеною у повсякденному житті, відзначає DW.

Спікер парламенту підкреслив важливість киргизької мови для національної ідентичності:

“Якщо ми будемо байдужі до киргизької мови, то перестанемо бути нацією в найближчі роки.”

Згідно з даними AFP, Киргизстан став п’ятою пострадянською країною в регіоні, яка посилює свою національну ідентичність після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Раніше в країні також було ухвалено рішення змінити гімн, щоб він не нагадував про радянське минуле. Наразі триває конкурс на новий текст і музику гімну.