Про це повідомляє видання Tazabek.
Зазначається, що на церемонії початку будівництва дороги, яка відбулась 27 грудня в Киргизстані, президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об’єктом, а й сполучною ланкою між Заходом та Сходом.
До того ж новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан, за його словами, стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу.
Також президент Киргизстану підкреслив, що нова залізниця сприятиме зміцненню регіональних зв’язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що у перспективі збільшить конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного вузла.
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