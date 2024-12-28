У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної дороги, яка поєднає Китай, Узбекистан та Європу через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450-500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід Росії.

Про це повідомляє видання Tazabek.

Зазначається, що на церемонії початку будівництва дороги, яка відбулась 27 грудня в Киргизстані, президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об’єктом, а й сполучною ланкою між Заходом та Сходом.

До того ж новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан, за його словами, стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу.

Також президент Киргизстану підкреслив, що нова залізниця сприятиме зміцненню регіональних зв’язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що у перспективі збільшить конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного вузла.