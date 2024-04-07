Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus полегшили б життя українців.

Про це Кирило Буданов зазначив в інтерв’ю ARD.

“Taurus, безумовно, полегшив би наше життя”, – сказав очільник ГУР.

За його словами, Taurus – це чудова зброя, щоб вражати командні центри та дуже важливі цілі. На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, Буданов відповів, що сподівається на це.

Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде “катастрофічно важко”. Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він також подівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.