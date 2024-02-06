Про це йдеться в інтерв’ю GlobalNews.

Це некеровані авіаційні ракети калібром 70мм, призначені для ураження наземних цілей.

CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії.

Буданов закликав уряд Канади передати Україні понад 83 тисяч ракет CRV7, які планують утилізувати.

За словами очільника ГУР, передача ракет українській армії допоможе Україні протистояти російським військам та заощадить кошти канадських платників податків на їх утилізацію.