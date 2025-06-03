Кирило Царенко – перший українець за 25 років, який виграв Трофео Альчіде Де Гаспері-2025

Як повідомляє Twitter-акаунт RBH Pro Cycling

Кирило Царенко, український велогонщик, зробив історичний крок, ставши першим українцем за 25 років, який здобув перемогу на престижній одноденній гонці Трофео Альчіде Де Гаспері-2025 в Італії.

Ця гонка, що є частиною європейського UCI туру, проходить щорічно в Італії. Вперше Трофео Альчіде Де Гаспері відбулося у 2005 році і проводилося до 2015 року. Після двох років перерви, коли етап став аматорським, його знову включили до офіційного календаря UCI.

На цьогорічних змаганнях Царенко зміг випередити німецького велогонщика Леннарта Яша з команди Red Bull Bora на фініші, що принесло йому перемогу.

Цей тріумф зробив Кирила Царенка першим українцем, який виграв Трофео Альчіде Де Гаспері з 1999 року, коли це досягнення належало Володимиру Густову. Після того українські спортсмени ще двічі потрапляли до топ-3 цієї гонки.

Історія українських велогонщиків на Трофео Альчіде Де Гаспері

Володимир Густов (1999 рік) – золота медаль

Денис Костюк (2003 рік) – бронзова медаль

Андрій Прищепа (2004 рік) – бронзова медаль

Кирило Царенко (2025 рік) – золота медаль

Цього року Кирило також продемонстрував свої здібності, вигравши третій етап багатоденної гонки в китайському Хайняні, а згодом ставши переможцем загального заліку цих змагань.