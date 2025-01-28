Китай будує великий науково-дослідницький центр термоядерного синтезу з лазерним запалюванням у місті М’яньян на південному заході країни. Проєкт, який може допомогти в розробці ядерної зброї та дослідженнях у сфері виробництва електроенергії, відзначається своєю схожістю з Національним запальним комплексом (NIF) США, що розташований в Каліфорнії.

Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією аналітиків, на супутникових знімках видно чотири відокремлені “рукави”, де будуть розміщені лазерні відсіки, а також центральний експериментальний відсік, в якому знаходиться камера-мішень, заповнена ізотопами водню. Потужні лазери будуть з’єднувати ці ізотопи, виробляючи енергію.

Цей центр схожий на Національний запальний комплекс (NIF) у США, який у 2022 році згенерував більше енергії внаслідок термоядерного синтезу, ніж лазери, які закачували в мішень — “наукова беззбитковість”.

Однак китайський об’єкт, за оцінками експертів, вдвічі більший за NIF, що відкриває нові перспективи у розвитку ядерних технологій.

Експерти вказують, що країни, які мають таку технологію, можуть використовувати її для вдосконалення ядерної зброї без необхідності проводити ядерні випробування.

Китай, як і США, підписав Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але лазерний термоядерний синтез дозволяється для дослідницьких цілей.

Міністерство оборони Китаю не дало офіційної відповіді на запити з цього приводу.