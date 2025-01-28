Про це пише Reuters.
Згідно з інформацією аналітиків, на супутникових знімках видно чотири відокремлені “рукави”, де будуть розміщені лазерні відсіки, а також центральний експериментальний відсік, в якому знаходиться камера-мішень, заповнена ізотопами водню. Потужні лазери будуть з’єднувати ці ізотопи, виробляючи енергію.
Цей центр схожий на Національний запальний комплекс (NIF) у США, який у 2022 році згенерував більше енергії внаслідок термоядерного синтезу, ніж лазери, які закачували в мішень — “наукова беззбитковість”.
Однак китайський об’єкт, за оцінками експертів, вдвічі більший за NIF, що відкриває нові перспективи у розвитку ядерних технологій.
Експерти вказують, що країни, які мають таку технологію, можуть використовувати її для вдосконалення ядерної зброї без необхідності проводити ядерні випробування.
Китай, як і США, підписав Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але лазерний термоядерний синтез дозволяється для дослідницьких цілей.
Міністерство оборони Китаю не дало офіційної відповіді на запити з цього приводу.
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