Китай, ймовірно, зводить у західній частині Пекіна гігантський військовий командний центр, який за своїми масштабами перевищуватиме Пентагон щонайменше вдесятеро.

Про це повідомляє Financial Times (FT) з посиланням на супутникові знімки та дані американської розвідки.

Будівництво триває за 30 км на південний захід від Пекіна на території площею близько 1500 акрів. Аналітики припускають, що на об’єкті можуть зводитися масштабні підземні бункери, які захищатимуть вище керівництво Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у разі війни, зокрема із застосуванням ядерної зброї.

Деякі чинні та колишні посадовці уряду США заявили, що розвідка пильно стежить за об’єктом, який, ймовірно, стане найбільшим військовим командним центром у світі, перевершуючи Пентагон за розмірами щонайменше вдесятеро.

Згідно з аналізом супутникових знімків, будівельні роботи розпочалися в середині 2024 року. Вони проходять на тлі активної військової модернізації НВАК, яка готується до 100-річчя армії у 2027 році. Американська розвідка вважає, що китайський лідер Сі Цзіньпін поставив завдання підготувати армію до потенційного вторгнення на Тайвань до цього терміну.

Крім того, НВАК інтенсивно нарощує свій ядерний арсенал і працює над удосконаленням координації між різними військовими підрозділами.

“Якщо це підтвердиться, цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової комісії, сигналізує про наміри Пекіна створити не тільки звичайні збройні сили світового класу, а й передовий потенціал ведення ядерної війни”, — заявив Денніс Уайлдер, колишній керівник відділу аналізу Китаю в ЦРУ.

Колишній співробітник американських спецслужб повідомив FT, що центральний штаб НВАК у Пекіні недостатньо укріплений для ефективного виконання командних функцій у воєнний час.