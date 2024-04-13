Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні та допомагає Кремлю у найбільшому військовому нарощуванні з радянських часів, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові зображення та мікроелектроніку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від американських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності.

Чиновники сказали, що президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої недавньої телефонної розмови, і що це є темою для обговорення з союзниками США в Європі та в усьому світі.

Один із високопосадовців вважає, що китайські матеріали заповнюють критичні прогалини в російському виробничому циклі оборонного виробництва та допомагають Москві здійснити “найамбітнішу оборонну експансію з радянських часів і в більш швидкий термін, ніж ми вважали можливим на початку цього конфлікту”.

“Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати Китай припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без китайської допомоги”, — сказав чиновник.

За словами анонімних посадовців, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Серед ймовірних постачальників називають провідного китайського виробника Dalian Machine Tool Group.

Видання наголошує, що за підсумками минулого року 90% російського імпорту мікроелектроніки надійшло з Китаю. Також РФ отримала від КНР військову оптику для танків і бронетехніки, яку виробляють китайські фірми iRay Technology і Північнокитайський науково-дослідний інститут електрооптики.

Раніше у Білому домі заявляли про те, що не мають доказів того, що Китай надає Росії пряму військову допомогу. Однак, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, що спрямовані на посилення військово-промислової бази РФ.