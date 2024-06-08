За результатами Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня, буде зрозуміло, чи відбудеться паралельний саміт в інтересах Росії під головуванням Китаю.

Про це сказав дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США Валерій Чалий в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Головне, щоб не було розмитого, щоб план був мирний, основний, той, що представляє Україну. Зараз є певні ризики стосовно того, що може бути якийсь спільний документ, який розмиє цю позицію. Але можна обійти цю ситуацію. Думаю, дипломати над цим зараз працюють”, — зазначив він.

Чалий вважає, що Китай домагається капітуляції України й намагається зафіксувати перемогу Росії.

“Все дуже просто. Китай розуміє, що Україна на це не піде (на капітуляцію, — ред.). Тому його задовольняє затягування війни. З іншого боку, тягнути довго Китаю також не вигідно. Якщо в цю війну включаться інші країни, тоді Китай програє ситуацію, як і Путін. Тому зараз в слушний момент вони хочуть зафіксувати перемогу Росії”, — зауважив дипломат.

На думку Чалого, наразі потрібно вживати заходів, аби зменшити загрози з боку Китаю.

“Стосовно усіх заяв про кількість країн, це поки що пусті заяви. Це ніякий не мирний план Китаю. Там є три позиції. Припинити воювати, це те чого хоче Путін, залишити загарбане і зупинитися. Прийдеться усвідомити, що Китай, на жаль, не на нашому боці”, — додав посол.