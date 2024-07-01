Про це пише Yomiuri.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив побоювання щодо впливу Китаю на безпеку та стабільність у світі. Він зазначив, що Китай не є прямим противником НАТО, але його дії становлять загрозу для цінностей та інтересів альянсу. Столтенберг також обвинувачує Китай у підтримці Росії в її війні проти України, а також у створенні небезпеки для Тайваню та сусідніх країн.
Посол США у Пекіні також висловив обурення тим, що Китай виступив на боці Росії в цьому конфлікті. Крім того, Китай відмовився брати участь у саміті миру через відсутність запрошення для Росії.
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