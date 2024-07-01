НАТО не вважає Китай противником, але вважає, що Пекін створює виклик для його цінностей та інтересів.

Про це пише Yomiuri.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив побоювання щодо впливу Китаю на безпеку та стабільність у світі. Він зазначив, що Китай не є прямим противником НАТО, але його дії становлять загрозу для цінностей та інтересів альянсу. Столтенберг також обвинувачує Китай у підтримці Росії в її війні проти України, а також у створенні небезпеки для Тайваню та сусідніх країн.

Посол США у Пекіні також висловив обурення тим, що Китай виступив на боці Росії в цьому конфлікті. Крім того, Китай відмовився брати участь у саміті миру через відсутність запрошення для Росії.