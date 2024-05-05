Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив припущення, що Китай може змусити російського диктатора Володимира Путіна завершити війну в Україні.

Про припущення Сікорського пише RMF24

Сікорський вважає, що війна в Україні може завершитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що вартість продовження конфлікту у вигляді людських життів і фінансових витрат перевищує його цілі. Проте, за словами польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

“Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори”, – каже Сікорський.

Він також відзначив, що Європейський союз може збільшити військову допомогу Україні. Політик вказав, що загальна фінансова допомога ЄС Україні навіть перевищує допомогу від США.

Раніше стало відомо, як державний секретар США Ентоні Блінкен висловив критику в сторону Китаю за постачання обладнання російській оборонній промисловості. Він заявив, що китайці не можуть виконувати зобов’язання з обох сторін щодо пошуку шляхів припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою.